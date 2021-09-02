TÜDKİYEB Akdeniz Bölgesi il başkanları istişare toplantısı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Akdeniz Bölgesi il başkanları istişare toplantısı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 02.09.2021, 13:55 02.09.2021, 14:58
TÜDKİYEB Akdeniz Bölgesi il başkanları istişare toplantısı

Toplantıya TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’te katılım sağladı.

Kervan Han tesislerinde yapılan toplantıda Genel Başkan Çelik basın mensupları ve il başkanları ile bir araya gelerek sektörün sorunları, olağan genel kurul ve adaylık süreci hakkında istişarelerde bulundu.

Programa sonunda bir açıklama yapan Kahramanmaraş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu böyle hayırlı bir işe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ise üyeler ve basın mensupları ile bir araya gelerek hem sektörün problemlerini konuştuklarını hem de seçim startını verdiklerini belirtti.

#Kahramanmaraş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu #TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik #Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
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