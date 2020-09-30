Turan: ''Çarşı esnafını doğalgaz konforuyla buluşturuyoruz''

Turan, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 2020 yılında gerçekleştirilemeyen yatırımları 2021 yılı yatırımıyla birlikte telafi etmeye gayret edeceğiz” dedi.

Afşin doğalgaz hattı döşeme ve gaz açma çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen ARMADAŞ Afşin Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, abone sayısının 8 bine yaklaştıklarını söyledi.

2020 yılında yapılan doğalgaz çalışmalarıyla alakalı bilgi veren ARMADAŞ Afşin Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan,2020 yılı yatırımlarını mart ayının ilk haftasında açıklamıştık. Fakat o süreçte ülkemizde pandemi olayları yoktu. Pandemi ile alakalı ilk vaka açıklanmasının ardından tüm yatırımları yeniden revize ederek 2020 yılındaki yatırımlara şirket olarak kısıtlı girmek zorunda kaldık. İlçemizde Hilalkent’te çalışmalarımızı tamamladık ve test aşamasına geldik. Kısa süre içerisinde gaz vereceğiz. Merkezde, çarşı içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Çarşı içerisindeki esnaflarımızın birçoğunu doğalgaz konforuyla buluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda Eshab-ı Kehf Caddesi, Köroğlu Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve Atatürk Caddesinde çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Bu caddeler ve arasında kalan alanlarımızda toplamda 10 kilometre doğalgaz hattı döşeyerek yatırımlarımızı tamamlayacağız. Şuanda çalışmalarımız çarşı merkezinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Hat çekme işlemlerinin ardından servis kutularını bırakacağız ve altyapısı olan esnaflarımıza doğalgaz vereceğiz.

“Amacımız Afşin’deki her hanenin doğalgaz ile tanışması”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 2020 yılında gerçekleştirilemeyen yatırımları 2021 yılı yatırımıyla birlikte telafi etmeye gayret edeceklerini ifade eden Turan, şu ifadelere yer verdi:

“Afşin’de doğalgaz çalışmalarımıza başladığımız günden itibaren toplam 8 bin 29 abone sayısına ulaştık. Abone olan 7 bin 777 kişiyle sözleşme yaptık ve şuanda 7 bin 637 hane doğalgaz konforuna kavuşmuş durumda. İlçemizin karasal kuşakta olduğundan dolayı doğal kış arları sert ve soğuk geçmekte. Bu çetin geçen kışta doğalgazlı yaşam, vatandaşlarımıza ayrı bir konfor ve sıcaklık sağlıyor. Amacımız Afşin’deki her hanenin doğalgaz ile tanışması. Vatandaşlarımız doğalgazın hem temiz hem de ekonomik bir yakıt olduğunun farkında. Vatandaşımızın doğalgaza büyük bir teveccühü var ve bu ilgiyi karşılamak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Fakat ülkemizdeki ve dünyadaki salgın herkesi etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Önümüzdeki yıl İlçemizdeki abone sayısının 15 bin sayısına ulaştırmayı hedefliyoruz. Daha önce bitirilen alanlar ve hat üzerinde yeni yapılaşmalar oluyor. Bu hanelere gaz bağlama çalışmalarımız oluyor. “Vatandaşlarımıza doğalgaza ve şirketimize gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyorum”.