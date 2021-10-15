Türk edebiyatının "Beyaz Kartal"ı Bahaettin Karakoç mezarı başında anıldı

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Karakoç'un kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sevenleri ve yakınları tarafından vefatının 3. yılı dolayısıyla okunan hatimlerin hediye edildiği programda, Oğuz Karakoç katılımcılara babasının "Ihlamurlar Çiçek Açarken" isimli şiir kitabını dağıttı.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Karakoç'un Türk edebiyatı açısından önemli bir isim olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği güzel insanlardan birisi olan Bahaettin Karakoç'un vefatının 3. yıl dönümünde dostlarıyla, sevenleriyle birlikte olduk ve ruhuna hatimler indirdik. Kabri başında bizzat tevdi etmek üzere buluştuk." dedi.

Oğuz Karakoç da Türkiye'ye hitap eden bir şairin oğlu olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ona layık bir evlat olmaya çalıştıklarını, etkinliğe katılanların da vefa örneği gösterdiğini dile getirdi.

Program, törene katılanların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan şair ve yazar Bahaettin Karakoç, 16 Ekim 2018'de evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş ve cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a defnedilmişti.