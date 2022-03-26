Türk Kızılay Kahramanmaraş kadın başkanlığından özel etkinlik
Türk Kızılay Kahramanmaraş Kadın Başkanlığı Türk Kızılay Kadın’ın 110. Yaşını kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2022, 14:36
Öğretmenler evi kahvaltı salonunda gerçekleşen etkinlikte Kızılay Kahramanmaraş kadın başkanı Fatma Deveboynu, yapılan etkinliğin öneminden bahsetti.
Etkinlikte Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın mesajı da okundu.
Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.
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