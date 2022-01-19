Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Yardıma koştu!

Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesi Türkoğlu- Beyoğlu- Nurdağı yol üzerinde mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti.





Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesi Türkoğlu – Beyoğlu yol güzergâhında 50 aracın mahsur kaldığı 85 kişiye ikramlık ve içecek ulaştırıldı.

Kızılay Nurdağı – Beyoğlu yol güzergahında 60 araçta mahsur kalan 90 kişiye ikramlık ve içecek yardımında bulundu.





Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesi sabah saatlerinde Nurdağı bölgesin mahsur kalan vatandaşları yalnız bırakmayarak kardan dolayı mahsur kalan 600 kişilik Sıcak Çorba, Ekmek ve Su ikramlıklarını ulaştırarak dağıtımını yaptı.

Ayrıca genç Kızılay ve gönüllüleri de Gaziantep – Adana yolu üzerinde 150 aracın mahsur kaldığı 380 kişiye Çorba ve İkramlıklar ulaştırılarak dağıtımlarını yaptı.