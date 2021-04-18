Yılın 365 gün esasıyla yardıma muhtaç ailelerin yanında olmaya gayret gösteren Türk Kızılay’ı, ramazan ayında da gönüllere dokunuyor.

Tüm gönüllüleriyle birlik ve beraberlik örneği gösteren Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şubesi yardım kolilerini yardıma muhtaç ailelere sokak sokak gezerek ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı.

Kahramanmaraş Genç Kızılay Şube Başkanı Gamze Gezinir, yapılan yardımlarla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.

Gezinir; “Bizler Türk Kızılay’ı olarak Kahramanmaraş Şubesi, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve tüm gönüllülerimizle birlikte yılın 365 günü olduğu gibi Ramazan Ayının ilk haftasında özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yardıma muhtaç ailelerimize gıda kolisi yardımında bulunduk. Yine her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm gönüllülerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

HABER: MURAT BALTACI