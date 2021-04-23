Türk Kızılay’ı ve Genç Kızılay 23 Nisan’da çocukları unutmadı

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş’ta şehit olan Şehit Polis Barış Göl’ün evine giderek şehit çocukların’a hediye veren Kızılay çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Site alanında bulunan diğer çocuklarla eğlenceli dakikalar yaşayan Genç Kızılay Kahramanmaraş şubesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı okudu.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Gamze Gezinir bu anlamlı günde çocukların yanında olmak istedik dedi.

Haber – Emre Ataç