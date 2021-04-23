Türk Kızılay’ı ve Genç Kızılay 23 Nisan’da çocukları unutmadı
Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesi ve Kahramanmaraş Genç Kızılay Şubesi 23 Nisan’da çocukları unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2021, 16:00 23.04.2021, 17:49
Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş’ta şehit olan Şehit Polis Barış Göl’ün evine giderek şehit çocukların’a hediye veren Kızılay çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu.
Site alanında bulunan diğer çocuklarla eğlenceli dakikalar yaşayan Genç Kızılay Kahramanmaraş şubesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı okudu.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Gamze Gezinir bu anlamlı günde çocukların yanında olmak istedik dedi.
Haber – Emre Ataç
26°
açık
Namaz Vakti 23 Nisan 2021
|İmsak
|04:12
|Güneş
|05:40
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|34
|72
|2. Fenerbahçe
|34
|69
|3. Galatasaray
|34
|66
|4. Trabzonspor
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Hatayspor
|34
|53
|7. Gaziantep FK
|34
|51
|8. Sivasspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Göztepe
|35
|47
|11. Rizespor
|34
|42
|12. Antalyaspor
|35
|42
|13. Konyaspor
|34
|41
|14. Ankaragücü
|34
|38
|15. Malatyaspor
|34
|37
|16. Kasımpaşa
|35
|37
|17. Başakşehir
|34
|36
|18. Kayserispor
|34
|35
|19. Erzurumspor
|35
|34
|20. Gençlerbirliği
|34
|32
|21. Denizlispor
|34
|27
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|31
|61
|4. Altay
|31
|57
|5. İstanbulspor
|31
|57
|6. Altınordu
|31
|53
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Ümraniye
|31
|47
|9. Tuzlaspor
|31
|47
|10. Bursaspor
|31
|43
|11. Bandırmaspor
|31
|39
|12. Boluspor
|31
|38
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|31
|34
|15. Menemenspor
|31
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|31
|26
|17. Ankaraspor
|31
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|32
|59
|4. Chelsea
|32
|55
|5. West Ham
|32
|55
|6. Tottenham
|33
|53
|7. Liverpool
|32
|53
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|32
|46
|10. Leeds United
|32
|46
|11. Aston Villa
|31
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|32
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|32
|34
|17. Burnley
|32
|33
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|32
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|32
|73
|2. Real Madrid
|32
|70
|3. Barcelona
|31
|68
|4. Sevilla
|32
|67
|5. Real Sociedad
|32
|50
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Granada
|31
|42
|9. Osasuna
|32
|40
|10. Athletic Bilbao
|31
|38
|11. Levante
|32
|38
|12. Celta de Vigo
|32
|38
|13. Cádiz
|32
|36
|14. Valencia
|32
|35
|15. Getafe
|32
|31
|16. Deportivo Alaves
|32
|30
|17. Real Valladolid
|31
|28
|18. Huesca
|32
|27
|19. Elche
|32
|27
|20. Eibar
|32
|23
Günlük GazetelerTümü