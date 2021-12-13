Türk mutfağının baş tacı çiğköftenin tadı kaçtı!

Son zamanlarda birçok üründe yaşanan fiyat artışları çiğköfte satışlarını da olumsuz etkiledi. Çiğköfte üreten ve perakende satan esnaf, maliyetin artması nedeniyle çiğköfteye talebin azaldığını ve satışlarının düştüğünü söyledi.

Alıcılar fiyattan satıcılar ise hem artan maliyetlerden hem de bulgur bulamamaktan şikayetçi.