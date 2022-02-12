Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan Kahramanmaraş’a geldi

Başkan Sağkan tüm Kahramanmaraş halkının 12 Şubat kurtuluş bayramını kutladı.

Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammet Burak Gül ise Başkan Sağkan’ın katılımlarından dolayı teşekkür ederek Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde verdiği mücadeleye dikkat çekti.