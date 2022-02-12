Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan Kahramanmaraş’a geldi
Kahraman şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan Kahramanmaraş’a gelerek Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2022, 14:16 12.02.2022, 17:22
Başkan Sağkan tüm Kahramanmaraş halkının 12 Şubat kurtuluş bayramını kutladı.
Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammet Burak Gül ise Başkan Sağkan’ın katılımlarından dolayı teşekkür ederek Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde verdiği mücadeleye dikkat çekti.
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