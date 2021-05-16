Türkiye'de aşılama sayısı 26 milyona yaklaştı!
Kahramanmaraş’ta İse 258 Bin 802 Doz Aşı Uygulandı
Türkiye genelinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Sağlık Bakanlığının internet adresinde yer alan anlık verilere göre, ülke genelinde uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 925 bin, ikinci doz aşı 10 milyon 808 bin 803 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 25 milyon 733 bin 803 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 530 bin 938, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 722 bin 25 toplamda 4 milyon 252 bin 963, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 209 bin 229, ikinci doz aşı sayısı 875 bin 59 toplamda 2 milyon 84 bin 288, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 12 bin 677, ikinci doz aşı sayısı 748 bin 37 toplamda 1 milyon 760 bin 714 doz olarak kayıtlara geçti.
Kahramanmaraş’ta ise 148 bin 763 1.doz 110 bin 39 2. Doz olmak üzere toplamda 258 bin 802 doz aşı uygulandı
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