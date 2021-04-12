Türkiye'nin yardım eliyle ramazanın bereketi dünyayı sardı
Türkiye'deki yardım kuruluşlarından olan hayrat insani yardım derneği, 11 ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanda Suriye’de ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor.
Türkiye'deki yardım kuruluşlarından olan hayrat insani yardım derneği, 11 ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanda Suriye’de ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor.
"Kardeşinle Ramazan olur" kampanyası kapsamında Suriye'ye 15 bin gıda kolisi, 30 bin çocuğa bayramlık, 100 bin iftar vermeyi planlayan hayrat insani yardım derneği ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Hayrat İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Bölge ve Suriye Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşker Suriye’de yapılan yardımları Aksu Haber’e anlattı. “Suriye'nin Cerablus kentindeyiz burada ramazan öncesi savaş mağduru ailelere gıda kolisi dağıtımı yapıyoruz. İnşallah diğer bölgelerde ramazan öncesi gıda kumanyalarını dağıtarak desteklerinizi ulaştıracağız. Cenabı Allah sizlerden razı olsun hayırlarınızı kabul eylesin.”
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