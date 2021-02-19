Türkiye’de sayılı, bölgede ise tek!

Sadece Metropol İllerde Yapılan Kapalı Bypass Ameliyat Artık KSÜ Tıp Fakültesinde Hiçbir Ücret Alınmadan Yapılıyor.

KSÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu İstanbul’da Aldığı Özel Eğitimlerle Bölgede Yapılamayan En Kapsamlı Ve Zorlu Ameliyatları Kısa Süre İçerisinde Gerçekleştirerek Vatandaşların Daha Hızlı Sağlığına Kavuşmasını Sağlıyor.

3 Damarı Tıkalı Olan 61 Yaşındaki Aziz Çetinkaya’nın Yapılan Tetkikler Sonucunda Kapalı Yöntemle Koroner Bypass Ameliyatına Uygun Olduğu Anlaşıldı Ve Bu Sayede Hastanın Göğüs Kemiği Açılmadan Ve Kesilmeden 3 Damar Koroner Bypass Ameliyatı Gerçekleştirildi.

61 Yaşındaki Aziz Çetinkaya’nın kendini çok iyi hissettiğini ve hiçbir ağrısının olmadığını söyledi.

Ksü Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ise zorlu bir eğitim sürecinin ardından Kahramanmaraş ve bölge halkına hizmet vermenin gururunu yaşadığını söyledi.