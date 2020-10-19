Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş, muhtarlarla bir araya geldi

19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle, Türkoğlu Millet Meydanı içerisinde bulunan Millet Kıraathanesinde, Türkoğlu İlçe Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, kurum amirleri ve muhtarlar bir araya gelerek hasbihal etti.

Muhtarların her şehir ve ilçe için önemli olduğunu dile getiren Başkan Okumuş, muhtarların gününü kutladı.