Türkoğlu-Düziçi Bağlantı Yolu Genişletiliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Türkoğlu İlçesini Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlayan yolda genişletme ve şarampol bakım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler 6 kilometrelik arterin genişliğini 10 metreye çıkarıyor. Türkoğlu İlçesine bağlı Doluca, Yolderesi, Kırmakaya ve Yeşilyöre Mahalleleri tarafından kullanılmakta olan yolda genişletme ve şarampol bakımlarının tamamlanmasının ardından asfalt kaplama çalışmaları da yapılacak.