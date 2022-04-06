Türkoğlu Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, iddialı!

Yeni bir oluşum içerisine giren Türkoğlu Gençlik ve Spor Kulübü, yeni yönetim kuruluyla kentin gençlerine de hizmet vermeyi planlıyor.

Öncelikli olarak bölgesel ligde mücadele edecek voleybol takım için seçmeleri sürdüren kulüp, Voleybol Antrenörü Ahmet Paksoy gözetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Türkoğlu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Akkaya, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “kulüp olarak hedeflerimiz var, ilk önceliğimiz gençlerimize sahip çıkmak sonrasında ilçemizle kentimizi temsil etmek” sözlerine yer verdi.

Türkoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Hopur “İlçemizde takım sporları alanında da önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.