Türkoğlu yolları büyükşehirle yenileniyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Türkoğlu ilçesi Bayramgazi ve Tahtalıdedeler mahalle yollarında 17 kilometrelik bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Türkoğlu ilçesinde bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, Bayramgazi Mahallesi ve civar mahalleleri ilçe merkezine bağlayan toplamda 9 kilometrelik deforme olmuş arterde sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriyor. Yine ekipler Tahtalıdedeler ve Kuyumcular Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan toplamda 7,5 kilometre uzunluğundaki arterde tamamlanan filler serme sıkıştırma uygulamasının ardından sathi kaplama çalışması gerçekleştirecek.
ONLARCA MAHALLE KULLANACAK
Tahtalıdedeler mahalle muhtarı Ağca Kaynak gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin, “Uzun yıllardır mahallemiz mahrumiyet bölgesi gibiydi. Sağ olsun Hayrettin Güngör Başkanımız talebimizle ilgilenerek yollarımızın süratle yenilenmesini sağladı. Özellikle Narlı ve Türkoğlu ilçe merkezine ulaşımımızı bu güzergâh üzerinden sağlıyoruz. Yalnızca bizim mahallemiz değil onlarca mahalle bu arterden faydalanabilecek” dedi.
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