Türkoğlu yolları büyükşehirle yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Türkoğlu ilçesinde bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, Bayramgazi Mahallesi ve civar mahalleleri ilçe merkezine bağlayan toplamda 9 kilometrelik deforme olmuş arterde sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriyor. Yine ekipler Tahtalıdedeler ve Kuyumcular Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan toplamda 7,5 kilometre uzunluğundaki arterde tamamlanan filler serme sıkıştırma uygulamasının ardından sathi kaplama çalışması gerçekleştirecek.

ONLARCA MAHALLE KULLANACAK

Tahtalıdedeler mahalle muhtarı Ağca Kaynak gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin, “Uzun yıllardır mahallemiz mahrumiyet bölgesi gibiydi. Sağ olsun Hayrettin Güngör Başkanımız talebimizle ilgilenerek yollarımızın süratle yenilenmesini sağladı. Özellikle Narlı ve Türkoğlu ilçe merkezine ulaşımımızı bu güzergâh üzerinden sağlıyoruz. Yalnızca bizim mahallemiz değil onlarca mahalle bu arterden faydalanabilecek” dedi.