Türkoğlu’nda ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri sona erdi

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında yurt genelinde yapılan Amatör Spor Haftası nedeniyle Türkoğlu ilçesinde düzenlenen etkinlikler tamamlandı.

Çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalar sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Hopur tarafından verildi.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Harun Doğan’ın katıldığı etkinlikte konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Her zaman Türk sporunun, amatör sporların yanında ve destekçiyiz. İlçemizde birçok spor tesisleri ve organizasyonlar yapıyoruz.

Bugünde burada böyle bir programı gerçekleştiren, değişik branşlarda Türkoğlu gençlerimize sporu sevdiren, İlçe Müdürü Şahin Hopur'a teşekkür ederim” dedi.