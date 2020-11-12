Türkoğlu’nda önemli projeye yer teslimi yapıldı

Birleşmiş Milletler Uluslarası Göç Ajansı (UN-IOM) ile Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında gerçekleştirilecek olan yabancı uyruklu ve Türk vatandaşlarının bir arada istihdamını sağlamak amacıyla Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğluçiftliği mahallesinde yapımı planlanan güneş enerjisi paneli yardımıyla sebze-meyve kurutma paketleme projesi yer teslimi yapıldı.

Yer teslim imza protokol törenine projenin yapımını üstlenen Orhan Yılmaz Elektrik Enerji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması temsilcisi Ergin Yılmaz, Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hikmet Kaçar, Birleşmiş Milletler-Uluslararası Göç Ajansı (UN-IOM) Kahramanmaraş sorumlusu Gözde Uyan, Geçim Kaynakları Proje Asistanı Suha Sawan ve Kadıoğluçifliği mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bünyamin Gökburun'un katılımıyla yer teslimi yapıldı.