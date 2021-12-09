Ulaşım yatırımında İmran Kılıç’ın adı yaşatılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün başkanlığında gerçekleştirilen oturumda taşınmazlar, ödenekler, hibe, personel yönetimi ve imar planları dâhil 13 madde görüşülerek karara bağlandı. İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin yer aldığı toplantıda ayrıca Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu projesinde de isim değişikliğine gidildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün teklifiyle Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu’na İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü adı verildi.

Bu Şehirde Emeği Var

Başkan Hayrettin Güngör İmran Kılıç’ı bir kez daha rahmetle andıklarını belirterek, “26. ve 27. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç, yakalandığı pandemik hastalığa yenik düşmüş ve 18 Kasım 2021 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum Milletvekilimiz Cüceli Mahallesi’nde doğmuş ve büyümüş, bölgesiyle iç içe bir hayat yaşamıştır. Güçlü hafızası ve kendine özgü kişiliyle hatırladığımız merhum, ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde müftülük yapmış, milletvekili olarak da şehri ve bölgesinin gelişmesi için gayrette bulunmuştur” diye konuştu.

İmran Kılıç’ın Adı Verildi

Konuşmasının devamında Önsen’de devam eden ulaşım yatırımın isim değişikliğine yönelik teklifi meclisin oylarına sunan Güngör, “Şehrin iki yakasını birleştirmek üzere 18 Haziran 2021’de temeli atılan ve Cüceli Mahallesi’ni de içerisine alanın bölgenin ulaşımını oldukça kısaltacak olan köprü ve bağlantı yolunun yapılmasını çok arzu etmiştir. Bir vefa ve kadirşinaslık örneği olarak merhumun hatırasının yaşatılması amacıyla Önsen bölgesine ulaşımı kolaylaştıracak olan bağlantı yolu ve köprüye İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü isminin verilmesini arz ve teklif ediyorum” ifadelerini kullandı. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen vefa dolu karar, dakikalarca alkışlandı. Toplantının ardından, bugün vefat haberi alınan Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Şube Müdürü İsmail Muttalipoğlu ve İmran Kılıç için dua edildi.