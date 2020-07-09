Ülkücü şehit Bleda Aybars Tekin ölümünün 40. yıl dönümünde mezarı başında anıldı!

Batılın karşısında hakkı söylediği için çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden edilen ancak haklı mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyen Ülkücü Şehit Bleda Aybars Tekin’ın hayata gözlerini yummasının ardından 40 yıl geçti. 8 Temmuz 1980 sabahı 7 yıllık eşi Nurten Hanımla vedalaşarak, 9 günlük bebeği Afşin'i son kez öptükten sonra anarşistlerin kurşunlarıyla Şehit düşen Tekin’i genç ülkücüler, unutmadı.

ÜLKÜCÜ ŞEHİT BLEDA AYBARS TEKİN KİMDİR?

Kahramanmaraşlı olan Ülkücü Şehit Bleda Aybars Tekin, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre öğretmenlik yaptı. MİSK’e (Milliyetçi İşçi Sendikaları ) bağlı Çelik-İş Sendikası'nda Genel Sekreterlik görevini üstlendi. Aynı zamanda İstanbul Kale Kilit Fabrikası’nda İşletme Müdürlüğü yapıyordu. Evli olan Tekin, şehit edildiğinde 9 günlük olan bir erkek çocuğu vardı.

TARİH: 8 TEMMUZ 1980: ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİN KARA SABAHI

8 Temmuz 1980’de, sabah saat 7.50 sıralarında, fabrikaya ait olan Turgut Deniz’in kullandığı servis otosuyla ve yanında İdare amiri Turgut Çelme’yle birlikte Fabrikaya gidiyorlardı. THKP-C terör örgütü mensubu olan biri kız 4 devrimci solcu-komünist militan İstanbul Bağcılar Atatürk Caddesi köprü durağında aracın önünü ellerinde silahla kestiler. 3 devrimci solcu-komünist militan silahlarını ateşledi. Arabayı kullanan Turgut Deniz beyninden kurşunlanarak direksiyon başında şehit oldu. Bleda Aybars Tekin ve Turgut Çelme ağır yaralandı. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tekin ve Çelme, hayata tutunamayarak şehadet şerbetini içti.