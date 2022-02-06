Ünal. TÜGVA'lı gençlerle bir araya geldi!
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal. TÜGVA'lı gençlerle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 06.02.2022, 14:23 06.02.2022, 15:21
Programda TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu açılış konuşmalarını yaptı.
Grup Başkanvekili Ünal gençlere tavsiyelerde bulunarak kendilerine güvendiklerini söyledi.
Grup Başkanvekili Ünal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TÜGVA’yı kurup geliştirmesiyle birlikte gençlere birçok fırsat sunulduğunu söyledi.
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