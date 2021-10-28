Ünlü Sunucu ve Yazar Pelin Çift, kitaplarını okurları için imzaladı

Tarih bizi çağırıyor, adalet ustaları 1, beynin sırları, Kudüs’ün gizemli tarihi gibi birçok eseri kaleme alan Çift, Kahramanmaraş’taki Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda söyleşi programı gerçekleştirdi.

Söyleşinin ardından sevenleriyle de bir araya gelen program sunucusu ve yazar Pelin Çift, kitaplarını sevenleri için imzaladı.

İmza programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çift, “yıllar sonra yeniden Kahramanmaraş’ta olmak ve pandeminin ardından sevenlerim kitaplara ilgisi beni çok mutlu etti” diye konuştu.