Ünlü Türkücü Sevcan Orhan Mutfak Müzesi’ne hayran kaldı

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Turizmine kazandırılan Mutfak Müzesi, yerli ve yabancı turistleri konuk etmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ın mutfak kültürünün tanıtımı adına çekimler yapan ünlü türkücü Sevcan Orhan’da Mutfak Müzesi’ni ziyaret ederek çekimler yaptı. Orhan, Kahramanmaraş’ın mutfak kültürüne hayran kaldığını dile getirdi.

Mutfak Müzesi’nin kültürel mirasa sahip çıkma adına önemli bir proje olduğunu dile getiren Orhan, müzenin görevini en iyi şekilde yaptığını söyledi. Bu ziyaret ve tanıtım çekimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın turizmde hareketlilik kazanması için konak restorasyonlarının önemli olduğunu hatırlattı. Bu restorasyon çalışmalarını tamamlayarak Kahramanmaraş turizmine kazandırdıklarını dile getiren Başkan Okay, Mutfak Müzesi’nin de onlardan biri olduğunu aktardı.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana tarihi konaklarımızı turizme kazandırma adına yoğun bir çaba harcıyoruz. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada önemli çalışmaları tamamlayarak hizmete sunduk. Bunlardan ilki olan Mutfak Müzemiz şuanda Kahramanmaraş turizmine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistler mutlaka bu alanı ziyaret etmekteler. Ayrıca şehrimizin gastronomide ön plana çıkması adına da Mutfak Müzesi çok önemlidir. Bu noktada yapılan tanıtım ve belgesellere mutfak müzemiz ev sahipliği yapmaktadır. Değerli ses sanatçımız Sevcan Orhan hanımefendi de burada lezzet programı için bir çekim yaptı. Kendisini burada ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Kahramanmaraş’ın tanıtımı ve turizme katkı anlamında gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.”