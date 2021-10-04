Üretici maliyetin, tüketici fiyatların sürekli artmasında şikâyetçi

Üreticide geçen yıl eylül ayında fiyatı 35 kuruş olan yumurta bu yıl aynı üreticide 70 kuruşa çıktı. Yani bir yılda yüzde yüz zamlandı.

Üreticilere göre yumurta fiyatlarındaki artışın nedeni maliyetlerdeki yükseliş, özellikle de yemdeki artışa dikkat çekiyorlar ve yumurta fiyatının kışın daha da artabileceğini belirtiyorlar.

Üretici maliyetin tüketici fiyatların sürekli artmasında şikayetçi.

Yumurtada fiyat ne olacak, zaman gösterecek.