Usta ellerden çıkan eserler kavşakları süslüyor
Büyükşehir Belediyesi’nin atölyelerinde usta eller tarafından imal edilen eserler, bu defa Göksun ilçesini süsledi. Otogar kavşağında bulunan ve ilçeyle özdeşleşmiş elma figürleri yenilenerek kavşaktaki yerlerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 27.09.2021, 21:23
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerindeki çalışmalarıyla kent estetiğini güzelleştiriyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler bulvarlarda da çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin 11 ilçesinde yer alan 100’e yakın kavşağın yaklaşık 200 bin metrekarelik alanı, botanik ve peyzaj uygulamalarının yanı sıra muhtelif ikonlarla da süsleniyor. Tamamı Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde imal edilen eserler bu defa Göksun’un Otogar kavşağında yerini aldı. İlçeyle özdeşleşen elma figürleri usta ellerde yenilenerek yerlerine yerleştirildi. Çalışmaları memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise yenilenen sembolik kavşakta hatıra fotoğrafları için sıraya girdi.
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