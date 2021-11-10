Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle düzenlenen Uyum Buluşmalarının sekizincisi Kahramanmaraş’ta düzenlendi.

Uyum buluşmalarında Türkiye'de yaşayan yabancıların uyum faaliyetlerini arttırmak, sunulan hak ve hizmetler ile beraber yükümlülükler hakkındaki bilgilendirme yapmak ve iki topluluk üyeleri arasındaki etkileşimi artırmak amaçlanıyor.

İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu, programda yaptığı konuşmada, “göçün en önemli konusu uyumdur” dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürü dr. Savaş ünlü ise “uyumun kavramı misafirlerimize bu toplumun temel değerlerini tanıtmak” dedi

Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk coşkun da “misafirlerimizin sosyal hayata uyumunu desteklemek adına çalışıyoruz” dedi.