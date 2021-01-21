Uyuşturucu tacirlerinin evine şok baskın:4 tutuklama 

l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı NARKOTİM ekipleri,uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında, bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşıldı.Bunun üzerine Narkotik Polisi, zehir tacirlerinin bulunduğu adrese şok operasyon yaptı.Operasyonda şüpheli H.B (38), F.K. (44), F.S.(26) ve D.M.Ç.(23) yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ile birlikte uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ve suçtan elde edilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli de tutuklandı.