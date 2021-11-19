Uyuşturucu ticaretine 24 yıl 12 ay hapis ve 50 bin lira adli para cezası

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Nurhak ilçesinde 79 E 206 plakalı otomobilde yakalanan 10,21 gram metamfetamin ve 10,18 gram bonzai ele geçirilen Cevdet K. (51), ile Hüseyin K.'nın (48) yargılandığı davada karar çıktı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında sanık avukatları hazır bulunurken, duruşmaya Gaziantep’ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuksuz sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlarını istedi. Sanıkları ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’tan suçlu bulan mahkeme heyeti, sanıkları ayrı ayrı 12 yıl 6’şar ay hapis ve 25’er bin lira adli para cezasına çarptırıp, sanıkların tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan sanıklar, ceza evine gönderildi.