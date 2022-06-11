Uzman Mustafa Kemal Koca, gelen geri dönüşleri anlattı

“1 Günde 100.000tl'Lik Yakut Çıkarmak!” isimli yüklediği videoyla “Kahramanmaraş'ta daha önce adını bile duymadığımız, değeri binlerce lira eden yarı değerli taşları bulmaya çalıştık!” açıklamasıyla paylaştı.

Video çekiminde Işıtmak’ı ağırlayan Taş Araştırmacısı Uzman Mustafa Kemal Koca, konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşarak olayın nasıl geliştiğini anlattı.

Konuşmasının devamında Koca, Video yüklendikten sonraki gelen geri dönüşleri anlattı.