Vali Coşkun: 19 Mayıs dönüm noktasıdır

Vali Coşkun, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlatılan bağımsızlık mücadelesi, Kurtuluş Savaşının ilk adımı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden süreçte önemli bir dönüm noktası olmuştur.

19 Mayıs tarihinin, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmesi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyulan güvenin ve onlara verilen büyük sorumluluğun da göstergesidir.

İstikbale yönelik hedefleri olan, milli birlik ve beraberliğimize, milli değerlerimize sahip çıkan bir nesil, güçlü Türkiye’nin en büyük güvencesidir.

Sevgili gençler,

Vatanımızı canından üstün tutan ecdadımızın verdiği büyük mücadeleler ve fedakârlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanet edilmiştir. Bu emaneti korumak, daha ileri noktalara taşımak ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için her zamankinden daha çok çalışmalısınız.

Sizlerin tarihimizden ve değerlerimizden aldığınız güç ve ilhamla ülkemizi hep birlikte daha güzel yarınlara taşımak için gayret edeceğinize olan inancımız tamdır.

İdeallerinin peşinden kararlılıkla giden, kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”