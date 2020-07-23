Vali Coşkun'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı!
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
KAHRAMANMARAŞ 23.07.2020, 13:02
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Coşkun, mesajında, toplumsal değerlere saygılı, yüksek sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basının, demokratik toplum düzeninin de korunmasında en büyük güvence olduğunu belirtti.
Basın mensuplarının fedakarlığına dikkati çeken Coşkun, "Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan basın mensupları da toplum ile devlet arasında köprü vazifesi görerek yaz, kış, yağmur, çamur demeden görevlerini büyük bir fedakarlık içerisinde yapmaktadırlar. Bu vesileyle, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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