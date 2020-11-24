Vali Coşkun’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Vali Coşkun, mesajında “Dünyanın en kutsal mesleklerinin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen saygın ve onurlu bir meslektir.

Binbir meşakkatle, yılmadan, yorulmadan yüreğinde taşıdığı sevgiyle öğrencilerine rehber olan; birlik ve beraberliğin önemini, kardeşlik bilincini ve evrensel değerleri evlatlarımıza öğreten öğretmenlerimiz, bir meşale gibi toplumumuzu aydınlatmaktadırlar. Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayan öğretmenlerimiz, dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir.

Siz değerli öğretmenlerimizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Öğretmenler, Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözünden yola çıkarak çocuklarımızı, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyan, tarihiyle övünen, kendine güvenen bireyler olarak yetiştireceğinize yürekten inanıyoruz.

Değerli Öğretmenlerimiz, Sizlerden beklentimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı öğretmeniz, eleştirel düşünce sistemine sahip, kişilikli, kendine güvenen, vatanını, milletini, bayrağını seven milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmenizdir.

Bu vesileyle, başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı bir ömür diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum” sözlerini sarf etti.