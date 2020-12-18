Vali Coşkun'dan futbolculara moral ziyareti

Futbolcularla bir süre sohbet eden Vali Coşkun; “Hafta sonu oynanacak olan kritik maç öncesinde sizleri ziyaret ederek moral vermek ve başarı dileklerimizi iletmek için buradayız. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yöneticilerimiz arasındaki uyum, başarılı sonuçlar getirecektir. Futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp yöneticilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Sayın Valimizin ziyaretleri bizleri mutlu etti ve moral kaynağı oldu diyen Kahramanmaraşspor oyuncusu ise “Bizler sporcular olarak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Antrenmanı izleyen Vali Coşkun, daha sonra Kahramanmaraşspor Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, kulüp yöneticileri ve teknik heyet ile de bir süre görüştü.