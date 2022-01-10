Vali Coşkun’dan KMBGC’ye anlamlı ziyaret!

Yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle kent basınına öncü olan Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, (KMBGC) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde ziyaretçi akınına uğradı. Kentte ki çeşitli STK ve siyasi parti temsilcileri KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu’nu ziyaret ederek, Başkan Deveboynu nezdinde tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Bu kapsamda bir ziyarette Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’dan geldi. Ziyarette Vali Coşkun’u Başkan Arslan Deveboynu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Öner, Mehmet Fiskeci ve Genel Sekreter Mahmut Beyaz karşıladı. Hoş sohbetler eşliğinde gerçekleşen ziyarette kent gündemi hakkında karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulurken, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Başkan Deveboynu’na çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Deveboynu ise Vali Coşkun’a bu nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

VALİ COŞKUN: BASIN MENSUPLARIMIZ DOĞRU BİLGİ İÇİN ÖZVERİ GÖSTERİYOR

Ziyarette konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, şunları söyledi: “Gazeteci arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak, fedakâr bir şekilde sahada doğru bilginin vatandaşımıza ulaştırılması noktasında çok büyük gayret gösteriyorlar. Şehrin kalkınması için ekonomik, kültürel ilerlemesi için ciddi katkılar sunuyorlar. Bu anlamda gazetecilerimize ilimiz adına teşekkür ediyoruz. Özellikle günümüzde dijital medya yaygınlaşmaya başladı. Bir takım düzenlemeler yapılacak. İnşallah o düzenlemelerde sizlerin beklentileri doğrultusunda yapılır. Bu vesile ile basın mensuplarımızın bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”

DEVEBOYNU: SAYIN VALİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu ise, “Basın güçlü olursa kent güçlü olur, basın güçlü olursa ülke güçlü olur, basın birlik olursa tüm Türkiye birlik olur. Dolayısıyla demokratik toplumların vazgeçilmezi gazetecilerimiz hatırlandıkları için gerçekten çok mutluyum. Bu kapsamda Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sayın valimizin ziyareti bizleri onure etti. Biz sayın valimizi basın dostu olarak görüyoruz. Sayın valimize bize zaman ayırıp unutmadığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.