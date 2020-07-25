Vali Ömer Faruk Coşkun'dan Türkoğlu'na ziyaret!
Türkoğlu İlçemizde ziyaretlerde bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, ilk olarak Türkoğlu Kaymakamlığını ziyaret etti.
Türkoğlu İlçemizde ziyaretlerde bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, ilk olarak Türkoğlu Kaymakamlığını ziyaret etti.
Ziyarette Vali Coşkun, Kaymakam Gürbüz Saltaş’tan, ilçenin ekonomik yapısı, nüfus özellikleri, eğitim, sağlık hizmetleri, tarımsal faaliyetler, tarihi ve kültürel varlıkları hakkında brifing aldı.
Burada bir değerlendirmede bulunan Vali Coşkun, ilçemizin sorunları ve çözümü noktasında bütün kurumlarımızla birlikte gayret gösterileceğini ifade etti.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Türkoğlu Belediye Başkanlığı’na geçen Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Osman Okumuş’tan Türkoğlu Belediyesinin çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Vali Coşkun, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Valilik olarak imkanlar ölçüsünde destek vermeye çalışacaklarını belirtti.
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