Vali Ömer Faruk Coşkun’dan şehit ailelerine ziyaret

Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun ziyaretler kapsamında ilk olarak Şehit Uzman Çavuş Orhan Sürmen’in Çağlayancerit ilçemizdeki değerli ailesini ziyaret etti.

Valimiz Ömer Faruk Coşkun Çağlayancerit ilçemizden sonra ise Şehit Polis Memuru Nurettin Ademoğlu’nun Pazarcık ilçemizdeki kıymetli ailesiyle bir araya geldi.

Ziyaretler esnasında şehit ailelerimiz ile bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Rabbim milletimizin ve devletimizin birliğini daim etsin. Vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, aziz vatanımızın bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize ise aileleriyle birlikte sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Şehitlerimizin aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun’a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler.

Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun’a ziyaretleri esnasında Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Eşi, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Eşi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da eşlik etti.