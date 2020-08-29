Vali Ömer Faruk Coşkun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında, Türk milletinin hürriyet aşkı ve vatan sevgisiyle kazanmış olduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 98. Yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Milli birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihi bir ispatı olan 30 Ağustos Zaferi; milletimizin tarih boyunca var olan bağımsızlık inancının, vatan ve bayrak sevgisinin ölümsüz bir ifadesi, Türk Ordusu'nun da disiplin ve kahramanlığının göstergesidir.

Bu zafer, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Bağımsız ve müstakil olarak sonsuza kadar bir arada yaşama irademizin en önemli kilometre taşıdır. Mehmetçiğin cesaret ve kahramanlık destanıdır.

Milletimiz bu zaferle; milli hâkimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Aziz Hemşehrilerim,

Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev, farklılıklarımızın birliğimizi tamamlayan zenginlikler olduğunu bilerek, geçmişimizden aldığımız güç ve cesaretle geleceğimize bakmak, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden Cumhuriyetimizi korumak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum