Van depreminde yaşamını yitirenler için anma programı gerçekleştirildi!

Programa AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve genç kızılay gönüllüleri katıldı.



Anma programında yöresel türküler ve şiirlerde okundu.



Türk Kızılay Genç Onikişubat Başkanı Ali Arabacı Van depreminin öneminde bahsederek depremlere hazırlıklı olmamız gerektiğine vurgu yaptı.