Van depreminde yaşamını yitirenler için anma programı gerçekleştirildi!
Van'da 2011'de meydana gelen 7,2'lik depremde yaşamını yitirenler için genç Kızılay Onikişubat tarafından anma program gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 25.10.2021, 17:02 25.10.2021, 18:45
Programa AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve genç kızılay gönüllüleri katıldı.
Anma programında yöresel türküler ve şiirlerde okundu.
Türk Kızılay Genç Onikişubat Başkanı Ali Arabacı Van depreminin öneminde bahsederek depremlere hazırlıklı olmamız gerektiğine vurgu yaptı.
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