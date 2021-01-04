Vergi Yapılandırma Uzatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ‘7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’ kapsamında tüm vergi kalemlerinde başlattığı yapılandırma fırsatı vatandaşlardan gelen talep üzerine bir ay uzatıldı. Taksitli veya nakit ödeme seçeneğinin yer aldığı düzenlemede farklı vergi kalemlerindeki borçlara %90’a varan indirimler yapılıyor. Gelen yoğun talep üzerine uzatılan vergi yapılandırma fırsatında son gün 31 Ocak 2021 olarak belirlendi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yapılandırma başvuruları 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Yapılandırmayla ilgili bilgi için vatandaşlarımız 0344 228 46 00 numaralı telefonu arayabilir” ifadeleri kullanıldı.