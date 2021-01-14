Yağışlara tedbirsiz yakalanan vatandaşların imdadına büyükşehir yetişti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı Andırın İlçesi’nde mahsur kalan üç vatandaşı yoğun uğraşlar sonucunda kurtardı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, üç kişinin Andırın İlçesi Halbur Yaylası’nda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçtiler. Ekipler Göksun İlçesinden Andırın ilçesine gelen ve dönüş yolunda mahsur kalan üç vatandaşı 6 saatlik bir çalışma sonucu kurtardılar.

Mahsur Kalan Vatandaşlardan Teşekkür

Andırın Halbur Yaylası’nda mahsur kaldıklarını ifade eden Mustafa Sarıbıyık(38) : “Arkadaşlarımızla Göksun’dan Andırın’a gelmiştik. Dönüş yolunda kar yağışının şiddetini artırması sonucu yolda mahsur kaldık. Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istedik. Ekipler buraya gelerek bizleri mahsur kaldığımız bölgeden kurtardılar. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.