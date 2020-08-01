Yangın müdahale ekipleri bayram nöbetinde!

Bayramda Oluşabilecek Herhangi Bir Yangın Olması Durumunda Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Müdahale Ekipleri Hazır Halde Bekliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Arslanbey Yangın İlk Müdahale Ekip Binası’nda Personeller Bayramını Kutladı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, "Bu bayramda da ekiplerimiz olası yangın durumunda hazır halde bekliyoruz" dedi.