Yapımı devam eden okulların son durumları değerlendirildi
İlimizde 2021 yılında yapılan eğitim yatırımları kapsamında Kahramanmaraş Valimiz Ömer Faruk Coşkun başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 30.09.2021, 09:40
Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Valimiz Ömer Faruk Coşkun, İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Önder Gökşen ve Yatırım İzleme Müdürü (YİKOP) Ergün Ülger katıldı.
Toplantıda ilimiz genelinde 2021 yılında temel eğitim kapsamında yapımı tamamlanan 1239 derslikten oluşan 70 yeni okulun son durumu ve yapımları devam eden 1260 kişilik pansiyon, 3 adet spor salonu ile 6 atölyenin genel durumları değerlendirildi.
Yapımı devam eden okul inşaatlarının yanı sıra ihale aşamasında olan projelerin genel durumlarının değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.
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