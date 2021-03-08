Yardımcıoğlu: Kadınlar, Sağlıklı Ve Huzurlu Bir Toplumun Temel Taşlarıdır!

Türk kadınının tarihten buyana erkeğin yanında yer aldığını ve Türk toplumu için önemli bir yeri olduğunu belirten Yardımcıoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Türk Kadını, kurulan ilk Türk Devletinden bu yana, devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer alıp gereken saygıyı görmüştür. Toplumsal ve ekonomik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olan kadınlarımız aynı zamanda toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin de temel unsurudur. Aile içinde yer alan her ferdin refahı için yorulmadan çalışan, söz konusu vatan olduğunda hiç düşünmeden canını da ortaya koymuştur. Öyle ki İstiklal Savaşımızda cephe gerisinin kahramanları hep kadınlarımız olmuştur. Hayatın tüm alanlarında her türlü fedakârlığı gösteren kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirmiştir. Yeni nesillerin yetişmesinde kadınlarımızın annelik vasfı ile üstlendikleri sorumluluk, geleceğimizin inşasında onların ne kadar hayati öneme sahip olduklarını göstermektedir.”

Mesajında kadına yönelik her türlü şiddeti kınadığını dile getiren BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Kadınlarımız, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Böylesine değerli bir varlık olan kadınlarımızın, aileden veya dışarıdan maruz kaldıkları her türlü şiddete karşıyız. Onları bir emanet olarak görüp hayatımız boyunca da bu emanete sahip çıkmalıyız. Ben, bu vesilelerle başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere; hayatın en başından, sonuna dek, sevginin, fedakarlığın ve azmin anlamı olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.”