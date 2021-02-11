Yaşar Pastanesinin kurtuluş etkinliği kahraman şehre damgasını vurdu

150 yıllık birikimin dünya çapında bir marka ile çok yönlü ve verimli bir şekilde temsil edilmesini sağlayan Yaşar Pastanesi kahraman şehrin kurtuluşunun 101 yıl dönümünde istiklal madalyasından oluşturduğu tatlının yanısıra kurtuluşa özel dondurma şovuyla gönüllere dokundu.

Pandemi tedbirleri kapsamında Yaşar Pastanesi önünde gerçekleştirilen dondurma şovuna turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur Ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur vatandaşlara kurtuluşun 101. Yılına özel olarak hazırlanan pasta, tatlı ve dondurmadan ikram etti.

Bu renkli görüntülerde Aksu TV ekranlarından 4.5 g canlı bağlantılarla izleyicilere ulaştı.

Canlı yayın konuğu olan MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur Kahramanmaraşlı olmanın bir kez daha gururunu yaşadıklarını söyleyerek tüm Kahramanmaraş halkının Onikişubat kurtuluş bayramını kutladı.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ise her zaman bu coşkunun yaşanması gerektiğini belirterek Onikişubatın önemine dikkat çekti.