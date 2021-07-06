Yaz Kur'an kursları çocuk sesleriyle şenlendi!

Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin’de Selahattin Eyyübü Camii ve Onikişubat Gençlik merkezindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle hasbihal eden Müftü Tekin, burada verilen dersleri yerinde inceledi, gençlerle sohbet etti.

Yaz kursunda, kuranı Kerim, temel dini bilgiler, sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel geziler, değerler eğitimi, okçuluk, el sanatları, yemek atölyesi, dini musiki dersleri, her hafta kitap okuma ve eğlenceli yarışmalar, yapılıyor.

Müftü Tekin yaptığı açıklamada Yaz Kur'an Kurslarının yeniden Çocuk Sesleriyle şenlendiğini belirtti.