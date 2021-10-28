Yazar Kahraman Tazeoğlu okurlarıyla buluştu!
Uluslararası Kitap ve Kültür fuarı ünlü yazarı okuyucularıyla buluşturdu
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2021, 16:07 28.10.2021, 16:14
Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarı, büyük bir coşkuyla 7. Gününde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Bu anlamda 7’incisi Düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Ve Kültür Fuarı’nda yazar Kahraman Tazeoğlu okurlarıyla buluştu.
Değerli yazarların misafir olduğu kitap fuarında hayranları ile bir araya gelen Yazar Kahraman Tazeoğlu, hayranlarının kitaplarını imzalayarak onlar ile söyleyişi gerçekleştirdi.
Burada Aksu Haber’e konuşan Tazeoğlu yeniden Kahramanmaraş’ta olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Namaz Vakti 28 Ekim 2021
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|11
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|9
|10
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|10
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|10
|10
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|9
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|9
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|9
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|21
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|21
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|21
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|19
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|11
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