Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

KAHRAMANMARAŞ 28.11.2020, 00:24
Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Sanıkların yargılanmasına başlanacak

Mahkemece, yapılan incelemenin ardından iddianame kabul edildi.

Mahkeme, ayrıca sanıklar Lapanta ile Koçoğlu'nun astı konumundaki dönemin İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve üstü konumundaki dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın, Yargıtay 5. Dairesince aynı arama kurtarma faaliyetine ilişkin yargılandıkları, bu nedenle aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyalarının birleştirilip birleştirilmeyeceğinin ilgili daireye sorulmasına karar verdi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

#Muhsin Yazıcıoğlu #Kahramanmaraş
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