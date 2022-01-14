Yedikuyular bir ayda 100 bin ziyaretçi ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından modern konaklama ve ticaret merkezleri inşa edilerek baştan sona yenilenen Yedikuyular Kayak Merkezi, kış turizminin yeni gözdesi oldu. Toplamda 26 Milyon TL yatırım gerçekleştirilen tesis, kayak pistleri, telesiyej, bungalov evleri, bedesten çarşısı ve modern restoranıyla misafirlerine sporu ve tatil konforunu bir arada sunuyor. Yaklaşık bir aydır faaliyette olan tesis; yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken yaklaşık 100 Bin ziyaretçiyi ağırladı.

Güvenli Turizm: ‘Temassız’ Ödeme

Sömestr tatilinde de ziyaret yoğunluğu yaşanması beklenen tesiste hazırlıklar tamamlandı. “Safe Tourism” (Güvenli Turizm) çerçevesinde hizmet veren Yedikuyular Kayak Merkezi’nde ödemeler de sosyal mesafe tedbirlerince gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler, Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerin ödemesini temassız kredi kartlarıyla yapabilirken, “Kahramankart” da ödemeler için kullanılabiliyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, misafirlerin tesis ile ilgili her türlü bilgiyi 0344 215 75 52 numaralı çağrı hattından alabileceği belirtildi.