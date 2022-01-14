Yedikuyular bir ayda 100 bin ziyaretçi ağırladı
Toplamda 26 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen Yedikuyular Kayak Merkezi, bir ayda yaklaşık 100 Bin ziyaretçiyi ağırladı. Kış turizminin yeni gözdesi olan tesis, sömestr tatiline hazırlanırken; hizmetler ‘güvenli turizm’ çerçevesinde misafirlere sunuluyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından modern konaklama ve ticaret merkezleri inşa edilerek baştan sona yenilenen Yedikuyular Kayak Merkezi, kış turizminin yeni gözdesi oldu. Toplamda 26 Milyon TL yatırım gerçekleştirilen tesis, kayak pistleri, telesiyej, bungalov evleri, bedesten çarşısı ve modern restoranıyla misafirlerine sporu ve tatil konforunu bir arada sunuyor. Yaklaşık bir aydır faaliyette olan tesis; yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken yaklaşık 100 Bin ziyaretçiyi ağırladı.
Güvenli Turizm: ‘Temassız’ Ödeme
Sömestr tatilinde de ziyaret yoğunluğu yaşanması beklenen tesiste hazırlıklar tamamlandı. “Safe Tourism” (Güvenli Turizm) çerçevesinde hizmet veren Yedikuyular Kayak Merkezi’nde ödemeler de sosyal mesafe tedbirlerince gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler, Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerin ödemesini temassız kredi kartlarıyla yapabilirken, “Kahramankart” da ödemeler için kullanılabiliyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, misafirlerin tesis ile ilgili her türlü bilgiyi 0344 215 75 52 numaralı çağrı hattından alabileceği belirtildi.
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|32
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|27
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|27
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|27
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|20
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|21
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|20
|18
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|18
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|20
|18
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Menemen Belediyespor
|20
|23
|14. Keçiörengücü
|19
|22
|15. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Brighton
|20
|28
|9. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|20
|24
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11