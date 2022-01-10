Yedikuyular Kayak Merkezi ziyaretçi sayısını 500 bine çıkarmayı hedefliyor

Son yağışlarla kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan merkez, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle bölge halkının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki, 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip Yedikuyular Kayak Merkezi, yeni sezonda yapımı tamamlanan bungalov evler, çarşı ve sosyal tesis imkanlarıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatan Yedikuyular, başta Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor. Geçen yıl 150 bin kişiyi ağırlayan kayak merkezi ziyaretçi sayısını 500 bine çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan, kent merkezi ile kayak merkezi arasındaki bağlantı yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Güzergahlarda önlem alan trafik ve Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip olan Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sezonun başladığını söyledi.

Yedikuyular'ın Türkiye'nin kar kalınlığı en yüksek tesisler arasında olduğunu aktaran Güngör, "Misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İnşa ettiğimiz bungalov evlerde bu yıl ilk kez konaklama imkanı da sağlıyoruz. Altyapı ve ulaşım konusunda önemli yatırımlar yaptığımız tesisimizde kapasiteyi de artırdık. Ortalama 150 bin ziyaretçi ağırlayan tesisimizde yeni yatırımlarımızla bu yılki hedefimizi 500 bin olarak belirledik." diye konuştu.