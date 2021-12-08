Yedikuyular’a mevsimin ilk karı düştü!
Büyükşehir Belediyesi’nin baştan sona yenilediği Yedikuyular Kayak Merkezi ve kentin yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı. Kent genelinde konuşlanan toplam 210 araç ve 250 personel yolların açık tutulması için teyakkuza geçti.
KAHRAMANMARAŞ 08.12.2021, 13:12 08.12.2021, 18:04
Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin baştan sona yenilediği Yedikuyular Kayak Merkezi’nde de yağan kar, kayak sezonunun kapısını araladı. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki tesiste 2 – 3 santimetreyi bulan kar yağışının ardından, kartpostallık görüntüler oluştu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde toplamda 210 araç ve 250 personel kar yağışının etkili olduğu arterlere konuşlandırılırken, yolların açık tutulması için de teyakkuza geçildi.
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|10
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|10
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|16
|12
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|11
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